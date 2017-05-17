Oscar Trejo yola çıktı
Kanarya bir süredir Toulouse’un 10 numarası ile ilgileniyordu Arjantinli yıldız, İnstragram’dan sezon sonu ayrılacağını duyurdu.
EKİCİ'NİN PARTNERİ
Fransız basını, Trejo'nun ayrılık kararı sonrası yeni rotasının büyük ihtimalle Fenerbahçe olacağını yazdı. Fransa'dan Nice ve kariyerini parlattığı İspanya Ligi'nden de teklifler aldığı öğrenilen tecrübeli 10 numaranın İstanbul'dan gelecek iyi bir öneriye "Hayır" diyemeyeceği" kaydedildi. Fenerbahçe bu sezon orta sahayı yönetecek, takımın hücumlarını şekillendirecek bir ismin yokluğunu fazlasıyla hissetmişti. Olası Trejo transferiyle birlikte Kanarya, Mehmet Ekici'nin de gelişiyle bu bölgede bir hayli rahatlayacak.
MALİNOVSKY DE HALA RADARDA
Kanarya, 10 numara transferinde alternatifli çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin listesindeki isimlerden biri de Ruslan Malinovsky. Genk'te kiralık oynayan 24 yaşındaki Ukraynalı'nın bonservisi Shakhtar Donetsk'te ancak sezon sonu kontratı bitiyor. Fenerbahçe bu ismi şimdilik yedekte bekletiyor.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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