 Oscar Trejo yola çıktı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    yola çıktı

    Oscar Trejo yola çıktı

    Kanarya bir süredir Toulouse’un 10 numarası ile ilgileniyordu Arjantinli yıldız, İnstragram’dan sezon sonu ayrılacağını duyurdu.

    Sarı-lacivertlilere müjdeli haber dün Fransa'dan geldi... Fenerbahçe'nin devre arası da olmak üzere uzun zamandır ilgilendiği Oscar Trejo, sezon sonunda Toulouse'dan ayrılacağını duyurdu. İnstagram'dan açıklama yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu "Toulouse'da harika yıllarım geçti. Aldığım bu karar ekonomik değil. Nereye gidersem gideyim her zaman bir Toulouse taraftarı olarak kalacağım" diyerek ayrılık kararını bildirdi. Oscar Trejo, sarı-lacivertlilerin bütçesine uyan bir isim. UEFA ile yaptığı anlaşma sebebiyle daha çok bonservisi elinde olan futbolcuları listesine alan Sarı Kanarya'nın kısa süre içinde Arjantinli yıldızla masaya oturması bekleniyor.

    EKİCİ'NİN PARTNERİ
    Fransız basını, Trejo'nun ayrılık kararı sonrası yeni rotasının büyük ihtimalle Fenerbahçe olacağını yazdı. Fransa'dan Nice ve kariyerini parlattığı İspanya Ligi'nden de teklifler aldığı öğrenilen tecrübeli 10 numaranın İstanbul'dan gelecek iyi bir öneriye "Hayır" diyemeyeceği" kaydedildi. Fenerbahçe bu sezon orta sahayı yönetecek, takımın hücumlarını şekillendirecek bir ismin yokluğunu fazlasıyla hissetmişti. Olası Trejo transferiyle birlikte Kanarya, Mehmet Ekici'nin de gelişiyle bu bölgede bir hayli rahatlayacak.

    MALİNOVSKY DE HALA RADARDA
    Kanarya, 10 numara transferinde alternatifli çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin listesindeki isimlerden biri de Ruslan Malinovsky. Genk'te kiralık oynayan 24 yaşındaki Ukraynalı'nın bonservisi Shakhtar Donetsk'te ancak sezon sonu kontratı bitiyor. bu ismi şimdilik yedekte bekletiyor.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oscar Trejo yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.