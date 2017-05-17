Lens’te rakip bitmiyor
Fenerbahçe, bu sezon takımın en iyi oyuncusu olan kiralık Lens’i tapusuyla istiyor Ancak Napoli’den sonra Feyenoord’un da Hollandalı yıldıza talip olması fiyatını yükseltti.
BURADA KALMAK İSTİYOR
Jeremain Lens konuyla alakalı yaptığı tüm konuşmalarda kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söylemişti.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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