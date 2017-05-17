 Lens’te rakip bitmiyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Lens’te rakip bitmiyor

    Lens’te rakip bitmiyor

    , bu sezon takımın en iyi oyuncusu olan kiralık Lens’i tapusuyla istiyor Ancak Napoli’den sonra Feyenoord’un da Hollandalı yıldıza talip olması fiyatını yükseltti.

    Kanarya, sezon başında Dick Advocaat'ın ısrarıyla kadroya katılan Jeremain Lens'ten çok memnun kalmıştı. Kötü geçen sezonda akıllarda kalan bir futbol oynayan, asistleriyle tribünlerin sevgilisi olan Hollandalı yıldızın takımda kalmasını çok istiyor. Sunderland ile yapılan pazarlıklarda Ada ekibi 5.5 milyon euro'ya kadar düşmüştü. Ancak Napoli'den sonra Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'un da Lens'e kanca atması üzerine bu rakam yeniden 7 milyon euro seviyelerine çıktı. Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-lacivertli yönetim fırsat kollayacak.

    BURADA KALMAK İSTİYOR
    konuyla alakalı yaptığı tüm konuşmalarda kariyerine 'de devam etmek istediğini söylemişti.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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