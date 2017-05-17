 Kuyt’ın heykeli dikiliyor! – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
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    Kuyt’ın heykeli dikiliyor!

    Kuyt’ın heykeli dikiliyor!
    Kanarya'nın eski yıldızı , formasıyla bu sezon şampiyonluk mutluluğu tatmıştı. 12 gol, 4 asistle oynayan ve takımını 18 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Kuyt onurlandırılacak. Stadın yanına Kuyt'ın heykeli dikilecek. Bu arada 36 yaşına gelen Kuyt'a "Futbolu bırakacak mısın?" diye soruldu. Yıldız isim, 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü kaydetti.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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