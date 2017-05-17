Jose Sosa heyecanı

Eski Beşiktaşlı Sosa da F.Bahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri. Milan Kulübü'nün önümüzdeki sezon onu kadrosunda düşünmemesi Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. Süper Lig'i yakından bilmesi de avantaj. Ancak Sosa, Milan'dan ayrılması durumunda ülkesi Arjantin'e dönmeyi düşündüğünü belirtmişti.