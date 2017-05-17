 ''Bu tiplerle fazla takılma...'' – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Bu tiplerle fazla takılma...''

    ''Bu tiplerle fazla takılma...''
    Fenerbahçeli Gregory 'in Ümit Akbulut tarafından 4.5 milyon euro dolandırıldığını iddia etmesi gündeme damgasını vurmuştu. Tüm Türkiye'nin A Haber'in özel yayınıyla öğrendiği olayın öncesinde başkan Aziz Yıldırım'ın Wiel'i uyardığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Bu tiplerle fazla takılma, başına iş alırsın" dediği ancak Wiel'in dinlemediği öğrenildi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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