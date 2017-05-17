 Başakşehir hızlı başlıyor Fener sonradan açılıyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    hızlı başlıyor Fener sonradan açılıyor

    Başakşehir hızlı başlıyor Fener sonradan açılıyor
    İki takımın bu sezonki istatistiklerinde hücumu, Fenerbahçe ise savunmasıyla daha ön planda. Turuncu-lacivertli ekip, daha çok pozisyonuna girip daha skorer bir oyun sergilerken, Kanarya ise daha az gol pozisyonu veriyor. Ayrıca F.Bahçe, ikili mücadelelerde hem daha çok top çalıyor hem de daha çok kaybediyor. Atılan golleri ise Başakşehir devrelerin başlarında, sonlara doğru buluyor.


    Taner KARAMAN
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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