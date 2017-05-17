 6.5 milyon tl alacaklar – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    6.5 milyon tl alacaklar

    6.5 milyon tl alacaklar

    ve yeni kontratlarını TL üzerinden imzalayacak.

    Kanarya'da iç transferde önemli mesafe kat edilmişti. Volkan Demirel ile 1+1, Hasan Ali Kaldırım ile 3+1'lik yeni sözleşme yapılacağı kaydedildi. Futbolcularına TL üzerinden ödeme yapma kararı alan yönetimin iki isimle de 6.5 milyon TL'den anlaştığı belirtildi. İmzalar sezon bitiminde atılacak.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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