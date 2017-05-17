6.5 milyon tl alacaklar

Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım yeni kontratlarını TL üzerinden imzalayacak.

Kanarya'da iç transferde önemli mesafe kat edilmişti. Volkan Demirel ile 1+1, Hasan Ali Kaldırım ile 3+1'lik yeni sözleşme yapılacağı kaydedildi. Futbolcularına TL üzerinden ödeme yapma kararı alan yönetimin iki isimle de 6.5 milyon TL'den anlaştığı belirtildi. İmzalar sezon bitiminde atılacak.