 Umut Meler yönetecek – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Umut Meler yönetecek

    Umut Meler yönetecek
    Merkez Hakem Kurulu, ile arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına 'i atadı. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler üstlenecek.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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