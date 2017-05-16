 Pereira, 1860’ı da bitirdi – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Pereira, 1860’ı da bitirdi

    Pereira, 1860’ı da bitirdi
    Geçen sezon F.Bahçe ile şampiyonluk mücadelesini kaybeden , yeni takımı 1860 Münih'te de başarılı olamadı. Bundesliga 2'deki ekibe şampiyonluk sözü veren Portekizli hoca 16 maçta 6 galibiyet 8 yenilgi 2 beraberlik alırken, takımı 16. sıraya geriledi. Son hafta Heidenheim ile 'ölüm-kalım' maçına çıkacak Pereira, "Gerçek bir final maçı olacak" dedi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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