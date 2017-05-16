 Pas ve taktik çalıştılar – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Pas ve taktik çalıştılar

    Pas ve taktik çalıştılar
    , kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular önce iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Aktif dinlenmeye yönelik programla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı. Sarı-lacivertli takım bugün kampa girecek.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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