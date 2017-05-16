 Kuralları esnetin – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Kuralları esnetin

    Kuralları esnetin

    , Başkanı Ceferin’e İsviçre’de böyle dedi. Ancak bu talebin kabul görmediği öğrenildi. F.Bahçe hâlâ en riskli kulüp.

    Başkanı , Başkanı Alexander Ceferin ile İsviçre'de bir görüşme yaptı. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile birlikte Nyon'a giden Yıldırım, Ceferin ile gerçekleştirilen görüşmede UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarının gevşetilmesini talep etti. Yıldırım'ın Ceferin'e, "Geçen sene ne diyorsanız yaptık. Denk bütçeye uyduk (en fazla 20 milyon euro açık sözü verilmişti). Ama bu sene takımımızda bir hoca değişikliği gerçekleşecek. Birçok oyuncu ile de yollarımızı ayıracağız. Dolayısıyla sizden bir esneklik talep ediyoruz" dediği öğrenildi.

    Başkan Aziz Yıldırım'ın, esnekliğe gerekçe olarak kurda yaşanan artışı gösterdiği bildirildi. Ancak gelen haberler bu talebin kabul görmediği yönünde... UEFA'nın Rusya ve bazı diğer devletlerin de Avrupa para birimi euro'ya bağlı olmadığını hatırlatarak, Fenerbahçe'ye ayrıcalık tanınamayacağını dile getirdiği belirtildi. Ayrıca, FFP takibinde Fenerbahçe'nin en riskli kulüp olduğu ifade edildi.

    2.1 MİLYON EURO SERBEST
    UEFA ile yapılan görüşmenin detaylarını FB TV'de Şekip Mosturoğlu aktardı. 'Çok olumlu, muazzam denecek bir toplantı oldu' diyen Mosturoğlu, "Başkan Ceferin ve genel sekreter ile görüştük. UEFA'nın yeni yönetiminin kulüp bazlı anlayışı olduğunu anladık. Bu bizi çok memnun etti" dedi. Toplantıda, Yıldırım Demirören başkanlığında TFF delegasyonunun da yer aldığını belirten asbaşkan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüzün uzun dönemdir blokajda bekleyen 2.1 milyon euro parası vardı, UEFA Başkanı bunun hemen ödenmesi için talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme. Finansal Fair Play ve diğer konular vardı; onları da konuştuk... İnşallah olumlu sonuçlarını hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına önümüzdeki günlerde görürüz."
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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