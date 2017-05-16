Kuralları esnetin
Aziz Yıldırım, UEFA Başkanı Ceferin’e İsviçre’de böyle dedi. Ancak bu talebin kabul görmediği öğrenildi. F.Bahçe hâlâ en riskli kulüp.
Başkan Aziz Yıldırım'ın, esnekliğe gerekçe olarak kurda yaşanan artışı gösterdiği bildirildi. Ancak gelen haberler bu talebin kabul görmediği yönünde... UEFA'nın Rusya ve bazı diğer devletlerin de Avrupa para birimi euro'ya bağlı olmadığını hatırlatarak, Fenerbahçe'ye ayrıcalık tanınamayacağını dile getirdiği belirtildi. Ayrıca, FFP takibinde Fenerbahçe'nin en riskli kulüp olduğu ifade edildi.
2.1 MİLYON EURO SERBEST
UEFA ile yapılan görüşmenin detaylarını FB TV'de Şekip Mosturoğlu aktardı. 'Çok olumlu, muazzam denecek bir toplantı oldu' diyen Mosturoğlu, "Başkan Ceferin ve genel sekreter ile görüştük. UEFA'nın yeni yönetiminin kulüp bazlı anlayışı olduğunu anladık. Bu bizi çok memnun etti" dedi. Toplantıda, Yıldırım Demirören başkanlığında TFF delegasyonunun da yer aldığını belirten asbaşkan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüzün uzun dönemdir blokajda bekleyen 2.1 milyon euro parası vardı, UEFA Başkanı bunun hemen ödenmesi için talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme. Finansal Fair Play ve diğer konular vardı; onları da konuştuk... İnşallah olumlu sonuçlarını hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına önümüzdeki günlerde görürüz."
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:10
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
Kuralları esnetin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.