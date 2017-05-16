 Kaleyi onaracak! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Kaleyi onaracak!

    Kaleyi onaracak!

    Yeni hoca olmasına kesin gözüyle bakılan ’ın ilk hedefi; Kadıköy’ü yeniden ‘GEÇiLMEZ KALE’ yapmak.

    Son 7 sezonda Kadıköy'de çıktığı 119 lig maçında sadece 6 kez kaybeden bu sezon Antalyaspor yenilgisiyle birlikte 3'üncü kez boynu bükük ayrıldı. Gelecek sezon Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen Aykut Kocaman'ın ilk hedefi ise Kadıköy'ü yeniden "geçilmez kale" haline getirmek. Kocaman döneminde, Fenerbahçe 2009-10 sezonun 24'üncü haftasında başlayarak 2012-13 sezonun 9'uncu haftasında sona eren süreçte Kadıköy'de üst üst 47 maçta yenilmemişti. Sarı-lacivertliler ayrıca Kocaman'la, 12 hafta üst üste kazanarak, Süper Lig'de ayrı bir rekoru daha kırmıştı. 3 sezonda 3 kupa kazanan Kocaman, 2011-12'de F.Bahçe'ye 29 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı da getirmişti.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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