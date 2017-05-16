 Hasan Ali ile görüşme yok – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Hasan Ali ile görüşme yok

    Hasan Ali ile görüşme yok
    Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la anlaşıldığı haberlerinin doğru olmadığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu ve menajerine, yönetimden hâlâ bir görüşme çağrısı yapılmadığı, Hasan Ali'nin ise sabırla haber beklediği belirtiliyor. İskoç ekibi Celtic'in ilgilendiği 'ın önceliği 'de kalmak.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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