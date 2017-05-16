 Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    , Başakşehir maçına hazır

    Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübünün açıklamasına göre teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.

    Sarı-lacivertli ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:15
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