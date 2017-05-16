Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:15
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Serdar Taşçı 1.8 istiyor
Toplam 8
Yorum
Erhan Alman Milli Takımı'nda oynamış birini beğenmeğen arkadaşların Serdar Taşçı'nın oynadığı futbol hakkında bilgileri olmadığını düşünüyorum.
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Üste para istiyor!
Toplam 39
Yorum
mustafa KLUBUN TAPUSUNU DA VERELİMMİ !
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Devler PFDK'da!
Toplam 1
Yorum
Bjk Futbol Federasyonu Acaba Fb.nin sevk edilmediği bir hafta var mı? Terane aynı "çirkin ve kötü tezahürat." Diğerlerinin tribününde güller açıyor ya
Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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