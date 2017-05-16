Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.