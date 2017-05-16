 ''Fazla konuşma yanlış anlaşılıyor!'' – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    ''Fazla konuşma yanlış anlaşılıyor!''

    ''Fazla konuşma yanlış anlaşılıyor!''

    Antalya maçı sonrası eleştirinin dozunu yine kaçıran 'a başkan 'dan uyarı geldi.

    Yıldırım'ın, 'Bu takım oynayamıyor. Yönetim gitmesi gereken oyuncuları biliyor' ifadelerini kullanan Hollandalı hocaya, "Çok konuşuyorsun. Burası Türkiye! Yanlış anlaşılmaya müsait lafların bizi üzüyor" dediği öğrenildi. 'ın, "Amacım sizi rencide etmek değil. Sadece soruları içtenlikle yanıtlıyorum. Rahatsız oluyorsanız artık konuşmam" sözünü verdiği belirlendi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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