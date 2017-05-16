 Dolandırıldım – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Dolandırıldım

    Dolandırıldım

    Hollandalı futbolcu, dün savcılığa giderek 4.5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyip suç duyurusunda bulundu. Olayı A Haber’e anlatan Wiel, çarpıcı açıklamalar yaptı.

    'nin sağ beki Van der Wiel'e dolandırıcılık şoku! Hollandalı futbolcu, dün avukatı ve sevgilisiyle savcılığa giderek menajer Ümit Akbulut için suç duyurusunda bulundu. Akbulut'un, kendisini birlikte iş yapmak bahanesiyle 4.5 milyon dolar dolandırdığını iddia eden sarı-lacivertli oyuncu, olayın aslını A Haber'e anlattı. Tehdit edildiğini açıklayan Van der Wiel şunları söyledi:

    KARİYERİM İÇİN GELMİŞTİM
    "Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Ben iyi niyetle buraya geldim. Birkaç ay sonra Ümit Akbulut'la tanıştım. Bana iş yapmayı teklif etti, güvendim o insana. Hatta birlikte bir okula gittik ve küçük çocuklarla buluştuk. Bana güvence verdi. Daha sonra organizasyon yapacağız diye benden para istedi. 4 ay içinde sürekli para istedi.



    'VERDİĞİN PARAYI UNUT' DEDİ
    En son 4.5 milyon dolar verdim. Sonra dedim ki; 'Ne oldu bizim organizasyonlar?' '600 bin dolar daha verilmezse bu verdiğin paraları unut, burası Türkiye hiçbir şey yapamazsın' dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansıdı. Bir insan özel hayatında böyle dolandırılınca futbol kariyeri dahil bütün hayatını etkiler.

    PARA, BOKSÖR MAYWAETHER'E GİTTİ
    Wiel, olayların gelişimini, "Bana boksör Floyd ve Justin Bieber'ı getireceğini söylemişti. Bu isimleri kullanarak beni kandırdı" şeklinde anlattı. Akbulut ise, "Sözleşme imzaladık. İstanbul, Almanya ve Hollanda'da 3 etkinlik yapacaktık. Hollanda arasında kriz çıktı. 4.2 milyon dolar ödeme yaptı. Bu para, boksör Maywaether'e gitti" dedi.

    ÜMİT AKBULUT GÖZALTINA ALINDI
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Wiel'in şikayeti üzerine, Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı polisler, Küçükçekmece Alkent Sitesi'ndeki bir villaya yaptığı baskında Ümit A. ile Sinan S.'yi gözaltına aldı.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dolandırıldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.