Dolandırıldım
Hollandalı futbolcu, dün savcılığa giderek 4.5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyip suç duyurusunda bulundu. Olayı A Haber’e anlatan Wiel, çarpıcı açıklamalar yaptı.
KARİYERİM İÇİN GELMİŞTİM
"Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Ben iyi niyetle buraya geldim. Birkaç ay sonra Ümit Akbulut'la tanıştım. Bana iş yapmayı teklif etti, güvendim o insana. Hatta birlikte bir okula gittik ve küçük çocuklarla buluştuk. Bana güvence verdi. Daha sonra organizasyon yapacağız diye benden para istedi. 4 ay içinde sürekli para istedi.
'VERDİĞİN PARAYI UNUT' DEDİ
En son 4.5 milyon dolar verdim. Sonra dedim ki; 'Ne oldu bizim organizasyonlar?' '600 bin dolar daha verilmezse bu verdiğin paraları unut, burası Türkiye hiçbir şey yapamazsın' dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansıdı. Bir insan özel hayatında böyle dolandırılınca futbol kariyeri dahil bütün hayatını etkiler.
PARA, BOKSÖR MAYWAETHER'E GİTTİ
Wiel, olayların gelişimini, "Bana boksör Floyd ve Justin Bieber'ı getireceğini söylemişti. Bu isimleri kullanarak beni kandırdı" şeklinde anlattı. Akbulut ise, "Sözleşme imzaladık. İstanbul, Almanya ve Hollanda'da 3 etkinlik yapacaktık. Hollanda arasında kriz çıktı. 4.2 milyon dolar ödeme yaptı. Bu para, boksör Maywaether'e gitti" dedi.
ÜMİT AKBULUT GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Wiel'in şikayeti üzerine, Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı polisler, Küçükçekmece Alkent Sitesi'ndeki bir villaya yaptığı baskında Ümit A. ile Sinan S.'yi gözaltına aldı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:41
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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