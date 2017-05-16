 Bilet satışı sürüyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bilet satışı sürüyor

    Bilet satışı sürüyor
    Başakşehir kupa maçının bilet satışı sürüyor. Sadece passolig.com.tr'den satılan biletlerin fiyatları 30 liradan başlıyor. En pahalı bilet ise 140 lira. Ligde bu sezon maçlarını genelde boş tribünlere oynayan sarı-lacivertli ekipte yöneticiler, sezonu hiç değilse Türkiye Kupası ile kapatmak için taraftarları takıma destek olmaya çağırdı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilet satışı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.