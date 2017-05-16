Başakşehir kupa maçının bilet satışı sürüyor. Sadece passolig.com.tr'den satılan biletlerin fiyatları 30 liradan başlıyor. En pahalı bilet ise 140 lira. Ligde bu sezon maçlarını genelde boş tribünlere oynayan sarı-lacivertli ekipte yöneticiler, sezonu hiç değilse Türkiye Kupası ile kapatmak için taraftarları takıma destek olmaya çağırdı.