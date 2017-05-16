 Aslına dönecek – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Aslına dönecek

    Aslına dönecek

    Başakşehir karşısında forvette Van Persie olacak. Sağ bekte iyileşen Şener, stoperde Skrtel formasını geri alıyor. Formsuz Sow’un yerine ise Aatıf gündemde.

    'de kupa maçının taktik hazırlıkları şekillenmeye başladı. Teknik direktör Dick Advocaat, Başakşehir ile yarın oynanacakları yarı final rövanş maçında sahaya ideal kadrosu ile çıkacak. Forvette, Antalyaspor karşısında bulduğu şansı kullanamayan Emenike'nin yerine Robin van Persie yer alacak. İyileşen Şener Özbayraklı sağ bekte formasını geri alırken, kırmızı kart cezası biten Skrtel de Kjaer ile birlikte stoperde olacak. Hasan Ali gerçek mevkisi sol bekte oynayacak. Orta sahada Josef-Mehmet Topal ikilisi, önlerinde Alper'i düşünen Advocaat, sol kanatta yine Lens'e şans verecek. Tecrübeli hoca, tek kararsızlığı sol kanatta yaşıyor.

    ÇİFT KALEDE AATIF'I DENEDİ
    Bu mevkide Moussa Sow'un son maçlardaki formundan memnun olmayan Hollandalı, idmanlarda Aatıf'ı deniyor. Faslı oyuncu göze girerse Başakşehir karşısında ilk 11'de yer alacak. Sow kulübede oturacak.


    Emre BOL
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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