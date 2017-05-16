Aslına dönecek
Başakşehir karşısında forvette Van Persie olacak. Sağ bekte iyileşen Şener, stoperde Skrtel formasını geri alıyor. Formsuz Sow’un yerine ise Aatıf gündemde.
ÇİFT KALEDE AATIF'I DENEDİ
Bu mevkide Moussa Sow'un son maçlardaki formundan memnun olmayan Hollandalı, idmanlarda Aatıf'ı deniyor. Faslı oyuncu göze girerse Başakşehir karşısında ilk 11'de yer alacak. Sow kulübede oturacak.
Emre BOL
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:40
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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