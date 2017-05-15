Kadıköy’de sessizlik
Bir haftadır Fenerbahçeli taraftarların forumlarında Antalyaspor maçına çağrılar yer alıyordu.
Fakat F.Bahçe, 27. dakikadaki Akhisar (7 bin 579) ve 15. haftadaki G.Birliği (7 bin 946) maçından sonra 8 bin 297 seyirci ile sezonun en az seyircisinin geldiği 3. maçını oynadı. Şimdi gözler Başakşehir ile oynanacak kritik kupa maçına çevrildi.
TRABZON MAÇINA BAĞLI
Fenerbahçe, antalya karşısında bu sezon sahasında 19 puan kaybetti. sarı-lacivertliler en son 1999-00 sezonunda iç sahada 20 puan kaybetmişti. fenerbahçe bu sezon kadıköy'de 8. kez kazanamadı. antalyaspor'a evinde yenilen fenerbahçe eğer son iç saha maçında trabzonspor'u yenemezse, evindeki en kötü performansı sergileyecek.
TRABZON MAÇINA BAĞLI
Fenerbahçe, antalya karşısında bu sezon sahasında 19 puan kaybetti. sarı-lacivertliler en son 1999-00 sezonunda iç sahada 20 puan kaybetmişti. fenerbahçe bu sezon kadıköy'de 8. kez kazanamadı. antalyaspor'a evinde yenilen fenerbahçe eğer son iç saha maçında trabzonspor'u yenemezse, evindeki en kötü performansı sergileyecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Kadıköy’de sessizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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