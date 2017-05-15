 Kadıköy’de sessizlik – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kadıköy’de sessizlik

    Kadıköy’de sessizlik

    Bir haftadır Fenerbahçeli taraftarların forumlarında Antalyaspor maçına çağrılar yer alıyordu.

    Fakat F.Bahçe, 27. dakikadaki Akhisar (7 bin 579) ve 15. haftadaki G.Birliği (7 bin 946) maçından sonra 8 bin 297 seyirci ile sezonun en az seyircisinin geldiği 3. maçını oynadı. Şimdi gözler Başakşehir ile oynanacak kritik kupa maçına çevrildi.

    TRABZON MAÇINA BAĞLI
    , antalya karşısında bu sezon sahasında 19 puan kaybetti. sarı-lacivertliler en son 1999-00 sezonunda iç sahada 20 puan kaybetmişti. fenerbahçe bu sezon kadıköy'de 8. kez kazanamadı. antalyaspor'a evinde yenilen fenerbahçe eğer son iç saha maçında trabzonspor'u yenemezse, evindeki en kötü performansı sergileyecek.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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