Fenerbahçe'de iki imza birden

Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.



Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.