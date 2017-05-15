 Fenerbahçe'de iki imza birden – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de iki imza birden

    Fenerbahçe'de iki imza birden

    Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı.

    Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.

    Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:06
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