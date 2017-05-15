Fenerbahçe'de iki imza birden
Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı.
Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.
Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:06
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 12
Yorum
Bence Championship de Bile Tutulmadi Bizde yinede iyi Oyniyordu bence Olcay dan Da iyidi ama hak ettigi formayi vermediler bence Harcadilar
- Kale artık kapansın
Toplam 10
Yorum
Bence Bence psikolojik Sorunlu Olabillir Bazen Gercekten Mühkemmel Bi Kaleci Inanilmaz Kurtariyor Bazen yemeyecek goller yiyor
- Beşiktaş taraftarı Bursa'da
Toplam 3
Yorum
arda1606 gelin gelin o bursa kartalları yazan pankartı sizin bi tarafınıza ?
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