 Fenerbahçe, UEFA başkanı Ceferin'le görüştü – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe, UEFA başkanı Ceferin'le görüştü

    Fenerbahçe, UEFA başkanı Ceferin'le görüştü

    UEFA ile yaptıkları görüşmeyi FB TV'de açıklayan Fenerbahçe Asbaşkan , 'UEFA'da blokajda bekleyen 2.1 milyon euro paramız vardı, onu yatıracaklar' dedi.

    Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan , TFF delegeleri ile UEFA Başkanı Ceferin'le bir görüşme yaptı.

    Görüşmenin detaylarını FB TV'den aktaran Mosturoğlu şunları söyledi:

    "Planlanmış bir görüşmeydi, 1 ay evvel randevusu alındı. Hem bizi hem Türk futbolunu iglilendiren konular vardı. Başkan ve genel sekreter ile görüştük. Muazzam denecek bir toplantı oldu. UEFA'nın yeni yönetiminin kulüp bazlı anlayışı olduğunu anladık. Daha önce çok böyle görüşmeler olmazdı. Memnun kaldık. TFF delegasyonları da vardı. Onlar da beklenti ve problemleri aktardılar. Kulübümüzün uzun dönemdir blokajda bekleyen 2.1 milyon euro parası vardı, UEFA Başkanı bunun hemen ödenmesi için talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme. Sonuçlarını da önümüzdeki günlerde görürüz."

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:13
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