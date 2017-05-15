Fenerbahçe, UEFA başkanı Ceferin'le görüştü
UEFA ile yaptıkları görüşmeyi FB TV'de açıklayan Fenerbahçe Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, 'UEFA'da blokajda bekleyen 2.1 milyon euro paramız vardı, onu yatıracaklar' dedi.
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, TFF delegeleri ile UEFA Başkanı Ceferin'le bir görüşme yaptı.
Görüşmenin detaylarını FB TV'den aktaran Mosturoğlu şunları söyledi:
"Planlanmış bir görüşmeydi, 1 ay evvel randevusu alındı. Hem bizi hem Türk futbolunu iglilendiren konular vardı. Başkan ve genel sekreter ile görüştük. Muazzam denecek bir toplantı oldu. UEFA'nın yeni yönetiminin kulüp bazlı anlayışı olduğunu anladık. Daha önce çok böyle görüşmeler olmazdı. Memnun kaldık. TFF delegasyonları da vardı. Onlar da beklenti ve problemleri aktardılar. Kulübümüzün uzun dönemdir blokajda bekleyen 2.1 milyon euro parası vardı, UEFA Başkanı bunun hemen ödenmesi için talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme. Sonuçlarını da önümüzdeki günlerde görürüz."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:13
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 3
Yorum
geronimo iyiki paramız yok bu sene kazıklanmayacak başkan ve kulübümüz
- ''Terim gelmiyor''
Toplam 13
Yorum
GS Madem federasyon her iki takımı çalıştırmasını istemiyordu; Fatih Hoca GS nin başındayken neden gel her iki takımı çalıştır diyordu..
- Dolandırıldım
Toplam 21
Yorum
Bence Eger Sözlesme Varsa o para Onun Hakki bence Isterse oynasin isterse Oynamasin Eger Oynatmiyorlarsa Kendi Suclari bence Ne haram ?
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