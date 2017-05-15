Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.