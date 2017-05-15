Fenerbahçe taktik çalıştı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:33
- Volkan farkı önledi
Toplam 8
Yorum
istatistik kötü volkanla fener hangi maçı kazandı hangilerini de kaybetti..yeni bir kaleci gerekir fenere.
- Malatya ve Sivas Süper Lig'de!
Toplam 5
Yorum
eses iki macda sansini yitirdin, simdi eller seviniyor
- Volkan farkı önledi
Toplam 8
Yorum
SON NOKTA BU ADAM LİG DE BEDAVADAN EN AZ 8-10 MAÇ VERDİ ARKA ARKAYA ...VOLKAN TÜKENMİŞTİR. DÜN-Ü UNUTMAYIN.
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