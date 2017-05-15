 Fenerbahçe taktik çalıştı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe taktik çalıştı

    Fenerbahçe taktik çalıştı

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları kaydedildi.

    Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:33
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