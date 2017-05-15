Fenerbahçe - Real Madrid maçı şifresiz!
Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak Euroleague Final-Four yarı finali maçı şifresiz yayınlanacak ve tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek.
Euroleague'de final yolu kısalıyor. İstanbul'da düzenlenecek olan Final-Four'da Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos ve CSKA Moskova, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını müzelerine götürebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişecekler. Yarı finallerin 19 Mayıs Cuma günü gerçekleştirileceği turnuvada, final ise 21 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, dev maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyordu. Bu sorunun cevabı netleşti.
Final-Four maç programı açıklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma 19 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Dev karşılaşma TRTSPOR'dan şifresiz olarak ve beIN SPORTS'dan şifreli olarak canlı yayınlanacak. Final-Four'un diğer karşılaşması ise Olimpiakos ve CSKA Moskova arasında oynanacak ve saat 18:30'da başlayacak. Yarı final ve final maçı tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finali kazanan takım direk finale çıkacak. Yenilen takım ise 3.lük maçına çıkacak.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:31
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 3
Yorum
geronimo iyiki paramız yok bu sene kazıklanmayacak başkan ve kulübümüz
- ''Terim gelmiyor''
Toplam 13
Yorum
GS Madem federasyon her iki takımı çalıştırmasını istemiyordu; Fatih Hoca GS nin başındayken neden gel her iki takımı çalıştır diyordu..
- Dolandırıldım
Toplam 21
Yorum
Bence Eger Sözlesme Varsa o para Onun Hakki bence Isterse oynasin isterse Oynamasin Eger Oynatmiyorlarsa Kendi Suclari bence Ne haram ?
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