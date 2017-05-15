Dolandırıldım
Fenerbahçeli futbolcu Van Der Wiel 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı
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- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 9
Yorum
RECEP 45 DAK NORMALDİ HARHAL.
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 9
Yorum
Fenerbahçe Başkan olmuş ama hesabı bilmiyor. 1 maç ceza fazla denilmez. 1 maçın azı olmaz. 45 dakikamı olacaktı? Ceza verilmemeliydi denilir.
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 9
Yorum
erdi 1 maç ceza fazlamı,o maça çocuklar da geliyor ve tv de izliyor. Sayın Fikret Orman,1 maç ceza yerinde demen daha iyi olurdu.
Dolandırıldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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