 Dolandırıldım – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Dolandırıldım

    Dolandırıldım

    Fenerbahçeli futbolcu Van Der Wiel 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

    Detaylar birazdan

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:22
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