 Volkan farkı önledi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Volkan farkı önledi

    Volkan farkı önledi

    ’nin 1 numarası dün de işbaşındaydı. Kanarya sahadan puansız ayrıldı ama tecrübeli kaleci de farkı açılmasına engel olan adamdı.

    dün akşamın öne çıkan adamıydı. Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasına engel oldu. 7. dakikada Sandro'nun kale önünden kafa vuruşunu son anda çıkaran yıldız kaleci, 54'te de El Kabir'in sert şutunda başarılıydı. 62'de ise Charles ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermeyen Volkan, sarı-lacivertlilerin tartışmasız en iyilerinden biriydi.

    TİŞÖRTLER SATIŞTA
    Bu arada Volkan Demirel'in, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde yaşadığı gol sevinçlerinin yer aldığı tişörtler de satışa çıktı. 'Bazı şeyler hiç değişmez' sloganıyla Fenerium mağazalarında raflara konulan tişörtlerin fiyatı da 39.95 TL olarak belirlendi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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