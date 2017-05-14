Volkan farkı önledi
Fenerbahçe’nin 1 numarası dün de işbaşındaydı. Kanarya sahadan puansız ayrıldı ama tecrübeli kaleci de farkı açılmasına engel olan adamdı.
TİŞÖRTLER SATIŞTA
Bu arada Volkan Demirel'in, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde yaşadığı gol sevinçlerinin yer aldığı tişörtler de satışa çıktı. 'Bazı şeyler hiç değişmez' sloganıyla Fenerium mağazalarında raflara konulan tişörtlerin fiyatı da 39.95 TL olarak belirlendi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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