 U21’ler şans tanımadı – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    U21’ler şans tanımadı

    U21’ler şans tanımadı
    , dün karşılaştığı Antalyaspor'a şans tanımadı. Dereağzı Tesisleri'nde oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Görkem, Samed ve Zahit'in golleriyle rakibini deviren Kanarya, puanını 75'e çıkarırken, şampiyonluk için de geri sayıma geçti.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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