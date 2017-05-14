 Stoch’la sıfır çekti – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    ’la sıfır çekti

    Stoch’la sıfır çekti
    Kanarya'da son olarak Kasımpaşa'ya karşı oynamıştı. 9 maçlık aranın ardından forma şansı buldu. Slovak futbolu dertlere derman olamadı. Stoch'un oynadığı 7 lig maçında Fenerbahçe 4 beraberlik, 3 mağlubiyet gördü.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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