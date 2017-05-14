Ortada bir F.Bahçe yok
Tecrübeli hoca, “Ortada takım yoktu. Antalya daha iyiydi. Mesele aldıkları para değil bu kulüpte oynamaktan gurur duymalılar” dedi.
ACI AMA GERÇEK BU
Hollandalı teknik adam, "Fenerbahçe çizgilerini net çizmeli. Bazı oyunculara, 'Yeterince iyi değilsin' demeli. Acı ama gerçek bu. Böyle oyuncularınız varsa onlara 'güle güle' demek zorundasınız. Sadece aldıkları para değil bu kulüp için oynamaktan gurur duymalılar" diye konuştu. Advocaat, bir gazetecinin "Takımın başında kalsaydınız kaç transfer isterdiniz?" sorusuna ise, "Bunu söylememem daha iyi olur ama yönetim biliyor" şeklinde yanıt verdi. Volkan'ın milli takıma alınmaması ile ilgili soruyu da "Bunun nedenini Fatih Tarim'e sorun" şeklinde yanıtladı.
BAŞARILIYIZ DİYEMEM
Hollanda'nın yeni hocası olmasının F.Bahçe ile ilgili olmadığını söyleyen Advocaat, "Kupayı kazanamazsak başarılı olarak adlandırılamayız. Şu an kupayı kazanamamışız ve hala üçüncüyüz. Van Persie'ye gelince. Şu an için istenilen düzeyde değil. Başakşehir ile oynanacak Türkiye kupası maçına kadar hazır hale gelecektir" dedi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:23
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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