 Ortada bir F.Bahçe yok – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Ortada bir F.Bahçe yok

    Ortada bir F.Bahçe yok

    Tecrübeli hoca, “Ortada takım yoktu. Antalya daha iyiydi. Mesele aldıkları para değil bu kulüpte oynamaktan gurur duymalılar” dedi.

    Teknik Direktörü , Antalyaspor yenilgisinin ardından bir hayli öfkeliydi. "Ortada bir yoktu" diyerek sözlerine başlayan Hollandalı hoca, "Ortada takım yoktu. Antalyaspor bizden daha iyiydi. 4 net pozisyon buldular. Şu bir gerçek ki, 4 oyuncumuz eksikse bizim için problem halini alıyor. Herkesin fit olması lazım ki, puan alalım. Bu takımın doğru seviyede oyunculara ihtiyacı var" dedi.

    ACI AMA GERÇEK BU
    Hollandalı teknik adam, "Fenerbahçe çizgilerini net çizmeli. Bazı oyunculara, 'Yeterince iyi değilsin' demeli. Acı ama gerçek bu. Böyle oyuncularınız varsa onlara 'güle güle' demek zorundasınız. Sadece aldıkları para değil bu kulüp için oynamaktan gurur duymalılar" diye konuştu. Advocaat, bir gazetecinin "Takımın başında kalsaydınız kaç transfer isterdiniz?" sorusuna ise, "Bunu söylememem daha iyi olur ama yönetim biliyor" şeklinde yanıt verdi. Volkan'ın milli takıma alınmaması ile ilgili soruyu da "Bunun nedenini Fatih Tarim'e sorun" şeklinde yanıtladı.

    BAŞARILIYIZ DİYEMEM
    Hollanda'nın yeni hocası olmasının F.Bahçe ile ilgili olmadığını söyleyen Advocaat, "Kupayı kazanamazsak başarılı olarak adlandırılamayız. Şu an kupayı kazanamamışız ve hala üçüncüyüz. Van Persie'ye gelince. Şu an için istenilen düzeyde değil. Başakşehir ile oynanacak Türkiye kupası maçına kadar hazır hale gelecektir" dedi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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