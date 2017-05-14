Kadıköy’de isyan
Antalya sınavında tribünler yine boş kaldı. Fenerbahçeli futbolcuları ıslıklayarak protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar, misafir takımı ise alkışlayarak kutladı.
GEÇİLMEZ KALEYDİ!
Bu sezon sahasında 3. kez mağlup olan Fenerbahçe, geçen yıl çok eleştirilen Vitor Pereira dönemini bile çoktan geride bıraktı. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hocanın yönetiminde ligi iç sahada hiç maç kaybetmeden bitirmişti. Sadece 3 karşılaşmada berabere kalan takım, topladığı 45 puanla iç sahanın lideri olmuştu. Dün gece ise bu sezonun 3. yenilgisi yaşandı. Kanarya, sahasında bir sezonda 3 mağlubiyet aldığı son dönemini 2012-13'te yaşamış; ancak sarı-lacivertli ekip, o sezonu 61 puanla 2'nci sırada bitirmişti. Fenerbahçe'nin bu yıl ise ikinci sıradaki takımla arasında maç fazlasına rağmen 8 puan var. Bir dönem geçilmez kale olarak görülen Kadıköy, artık rakipleri korkutmuyor.
AURELİO DA TRİBÜNDEYDİ
Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Mehmet Aurelio, maçı izleyenler arasında yer aldı. Brezilya asıllı Türk futbolcu 2003- 2008 yıllarında formasını giydiği eski takımının maçını Fenerbahçe şapkası takarak tribünden izledi. Aurelio, 2001-2003 yıllarında Trabzonspor, 2010- 2011 ve 2011-2012 sezonlarında ise Beşiktaş formasını terletmişti.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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