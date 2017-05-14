 Kadıköy’de isyan – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Kadıköy’de isyan

    Kadıköy’de isyan

    Antalya sınavında tribünler yine boş kaldı. Fenerbahçeli futbolcuları ıslıklayarak protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar, misafir takımı ise alkışlayarak kutladı.

    Kadıköy'de dün akşak tribünler yine boştu. Sezon başından beri taraftar desteğinden yoksun olan sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında da aynı tabloyu yaşadı ve tribünlerin büyük bölümü dolmadı. Üstüne bir de oynanan futbolun keyif vermemesi ve yenilgi de eklenince protestolar başladı. Yaklaşık 8 bin civarında taraftar, dakikalar 82'yi gösterdiğinde Antalyaspor'u alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcuları ise protesto etti. Özellikle Emenike ve Ozan Tufan hedefteki isimlerdi. Ligde 104 gün sonra bir Süper Lig maçında sahaya çıkan Salih Uçan da tepkilerden nasibini aldı. Futbolseverler, oyuncuları ıslıklarken Mehmet Topal tribünlere 'yapmayın' dese de, Fenerbahçe taraftarı, sarılacivertli oyuncuların ayağına gelen her topta protesto etti. Antalyasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı izledi.

    GEÇİLMEZ KALEYDİ!
    Bu sezon sahasında 3. kez mağlup olan , geçen yıl çok eleştirilen Vitor Pereira dönemini bile çoktan geride bıraktı. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hocanın yönetiminde ligi iç sahada hiç maç kaybetmeden bitirmişti. Sadece 3 karşılaşmada berabere kalan takım, topladığı 45 puanla iç sahanın lideri olmuştu. Dün gece ise bu sezonun 3. yenilgisi yaşandı. Kanarya, sahasında bir sezonda 3 mağlubiyet aldığı son dönemini 2012-13'te yaşamış; ancak sarı-lacivertli ekip, o sezonu 61 puanla 2'nci sırada bitirmişti. Fenerbahçe'nin bu yıl ise ikinci sıradaki takımla arasında maç fazlasına rağmen 8 puan var. Bir dönem geçilmez kale olarak görülen Kadıköy, artık rakipleri korkutmuyor.

    AURELİO DA TRİBÜNDEYDİ
    Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Mehmet Aurelio, maçı izleyenler arasında yer aldı. Brezilya asıllı Türk futbolcu 2003- 2008 yıllarında formasını giydiği eski takımının maçını Fenerbahçe şapkası takarak tribünden izledi. Aurelio, 2001-2003 yıllarında Trabzonspor, 2010- 2011 ve 2011-2012 sezonlarında ise Beşiktaş formasını terletmişti.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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