Kadıköy mumla aranıyor!
Antalyaspor mağlubiyetiyle bu sezon iç sahadaki puan kaybını 19’a çıkartan Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllardaki iç saha performansını mumla aratıyor. Fenerbahçe eğer son iç saha maçında Trabzonspor’u yenemezse, evindeki en kötü performansı sergileyecek.
Puan alan takım sevinirdi
Geçtiğimiz sezonlarda Kadıköy'den galibiyetten ziyade beraberlik alan takımlar bile büyük sevinç yaşardı. 1994-1995 sezonundan bu yana oynanan 21 sezonun 7'sinde Fenerbahçe sahasında rakiplerine maç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Mustafa Denizli önderliğinde şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunda ise iç sahada oynadığı 17 maçın tamamını kazanmayı başardı. Advocaat yönetiminde geride kalan 16 iç saha maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 29 puan toplayabilen Fenerbahçe, hanesine 29 puan yazdırabildi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:13
- Fener’e lig eziyet
Toplam 14
Yorum
ozi kapasitesiz yeteneksizler sizler hakemlerle ve şans la ligde 3 sırada yer alıyorsunuz hak ederek burada değilsiniz.
- Fener’e lig eziyet
Toplam 14
Yorum
ddedde Alınan futbolcular ve harcanan paralarla oynanan bu futbolu izlemeye giden taraftarlara gülüyorum.hiçmi göz zevkiniz yok.hangi takım olursa
- Büyük usta Eto’o
Toplam 3
Yorum
Özgür Antalya 4. Olur gs 5. Trabzon 6. Görünen köy bu dursunda tudorda pılısını pırtısını toplasın gitsin
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