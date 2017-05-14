 Fener’e lig eziyet – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Fener’e lig eziyet

    Fener’e lig eziyet

    Ligi kafalarında çoktan bitiren sarı-lacivertliler doğru dürüst pozisyona bile giremedi. Devler Ligi ümitleri de kaybolurken, elde sadece kupa kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Sarı-lacivertli takım bu mağlubiyetle az da olsa süren Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümidini büyük ölçüde yitirdi. Beşiktaş'ın yarın kazanması halinde şampiyonluk şansı da matematiksel olarak bitecek. Son haftalarda son dakika golleriyle işi götüren Kanarya dün yine maça durgun başladı. İlk yarıda yakalanan tek gol pozisyonunda Lens'in ortasında Emenike'nin kafa vuruşu auta gitti.

    DENİZ SKORU BELİRLEDİ
    Volkan Demirel, yaptığı kurtarışlarla takımı uzun süre ayakta tuttu. İkinci yarının başında El Kabir'in pasında Deniz Kadah, günün direnen ismi Volkan'ı da geçerek konuk ekibi öne taşıdı: 0-1. Bu devrede de Alper Potuk ile tek fırsat yakalayan , Ferhat Kaplan ayağı ile bu topu çelince kaderine razı oldu. 57 puanda kalan Fenerbahçe haftaya Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. 49 puana ulaşan Antalyaspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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