Fener’e lig eziyet
Ligi kafalarında çoktan bitiren sarı-lacivertliler doğru dürüst pozisyona bile giremedi. Devler Ligi ümitleri de kaybolurken, elde sadece kupa kaldı.
DENİZ SKORU BELİRLEDİ
Volkan Demirel, yaptığı kurtarışlarla takımı uzun süre ayakta tuttu. İkinci yarının başında El Kabir'in pasında Deniz Kadah, günün direnen ismi Volkan'ı da geçerek konuk ekibi öne taşıdı: 0-1. Bu devrede de Alper Potuk ile tek fırsat yakalayan Fenerbahçe, Ferhat Kaplan ayağı ile bu topu çelince kaderine razı oldu. 57 puanda kalan Fenerbahçe haftaya Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. 49 puana ulaşan Antalyaspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
Toplam 1
Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
Fener’e lig eziyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.