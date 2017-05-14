Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 79 - 72 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-2'ye getirdi.
Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.
Final serinin 5. ve son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı bu maç Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:07
- ''Serdar Taşçı...''
Toplam 4
Yorum
hayret bi se Tutturmussunuz bi serdar tasci o iyi serdar tasci Stutgart ta kaldi beyler
- Beşiktaş, Bursaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
Şampiyon Beşiktaş Tarihi fark olma ihtimali bile var.Biraz şans da olursa en az 6 atarız.Hepimize iyi moral olur iyiki varsın Bursa :))
- Fener’e lig eziyet
Toplam 25
Yorum
kadıKÖY takımı fulbolda küçük klüplere köy takımı denir.fenerbahçede yavaş yavaş o seviyeye evriliyor.Eminimki fbliler şuan fenerliyim demekten utanıyodur
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