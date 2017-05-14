Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi

Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

Final serinin 5. ve son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı bu maç Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.