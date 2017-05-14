 Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi

    Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 79 - 72 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-2'ye getirdi.

    Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.
    Final serinin 5. ve son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı bu maç Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:07
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