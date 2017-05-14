7 maçlık seri bitti

Kanarya 7 maç sonra mağlup oldu

Sarı-lacivertliler ligde son 5 maçta Karabük (1-0), Akhisar (3-1), G.Saray (1-0) ve Rize'yi (2-1) yenerken Beşiktaş'la (1-1) kalmıştı. Kupada da Kayseri'yi (3-0) yenip, Başakşehir'le 2-2 kaldı.



Eksikler arandı

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Josef de Souza ile Martin Skrtel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Şener, Van der Wiel, Fernandao ile Fabiano kadroda yer almadı. Eksikler arandı.



Mecburi revizyon

Advocaat eksikler nedeniyle kadroda rotasyona gitti. Sağ bekte Ozan, orta sahada Salih, stoperde Roman oynadı. Van Persie'nin yerine Emenike 11'de çıktı. Emenike 22, Salih 11 maç sonra ligde 11'de şans buldu.