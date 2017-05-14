7 maçlık seri bitti
Kanarya 7 maç sonra mağlup oldu
Eksikler arandı
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Josef de Souza ile Martin Skrtel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Şener, Van der Wiel, Fernandao ile Fabiano kadroda yer almadı. Eksikler arandı.
Mecburi revizyon
Advocaat eksikler nedeniyle kadroda rotasyona gitti. Sağ bekte Ozan, orta sahada Salih, stoperde Roman oynadı. Van Persie'nin yerine Emenike 11'de çıktı. Emenike 22, Salih 11 maç sonra ligde 11'de şans buldu.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:30
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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