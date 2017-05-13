Yarmolenko savaşı
F.Bahçe’nin kiralamak istediği Yarmolenko için Valencia da devrede. Ruslar’a göre İsponyol ekibi Dinamo Kiev’e 15 milyon euro teklif etti
F.BAHÇE DE ISRARLI
Pankov, Hırvatistan-Ukrayna ve Dinamo-Shakhtar maçlarında Andiry'i Valencia başta olmak üzere birçok takımın scoutlarının izlediğini belirtti. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Yarmalenko için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli takımın avantajı, oyuncuya önerdiği ücretin Valencia'dan fazla olması. Yarmolenko'nun bu nedenle kulübü ile de anlaşması halinde Fenerbahçe'yi tercih edeceği ifade ediliyor.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
Yarmolenko savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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