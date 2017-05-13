 Yarmolenko savaşı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yarmolenko savaşı

    Yarmolenko savaşı

    F.Bahçe’nin kiralamak istediği Yarmolenko için Valencia da devrede. Ruslar’a göre İsponyol ekibi Dinamo Kiev’e 15 milyon euro teklif etti

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andriy Yarmolenko'ya Valencia kanca attı. İspanyol ekibinin, 27 yaşındaki yıldız için Dinamo Kiev'e 15 milyon euro'luk teklif yaptığı Rus basınında yer aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Pankov da Capital Sport'a konuşarak, "Valencia şu anda Yarmolenko'yu isteyen en ciddi kulüp" dedi.

    F.BAHÇE DE ISRARLI
    Pankov, Hırvatistan-Ukrayna ve Dinamo-Shakhtar maçlarında Andiry'i Valencia başta olmak üzere birçok takımın scoutlarının izlediğini belirtti. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Yarmalenko için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli takımın avantajı, oyuncuya önerdiği ücretin Valencia'dan fazla olması. Yarmolenko'nun bu nedenle kulübü ile de anlaşması halinde Fenerbahçe'yi tercih edeceği ifade ediliyor.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yarmolenko savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.