Yarmolenko savaşı

F.Bahçe’nin kiralamak istediği Yarmolenko için Valencia da devrede. Ruslar’a göre İsponyol ekibi Dinamo Kiev’e 15 milyon euro teklif etti

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andriy Yarmolenko'ya Valencia kanca attı. İspanyol ekibinin, 27 yaşındaki yıldız için Dinamo Kiev'e 15 milyon euro'luk teklif yaptığı Rus basınında yer aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Pankov da Capital Sport'a konuşarak, "Valencia şu anda Yarmolenko'yu isteyen en ciddi kulüp" dedi.



F.BAHÇE DE ISRARLI

Pankov, Hırvatistan-Ukrayna ve Dinamo-Shakhtar maçlarında Andiry'i Valencia başta olmak üzere birçok takımın scoutlarının izlediğini belirtti. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Yarmalenko için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli takımın avantajı, oyuncuya önerdiği ücretin Valencia'dan fazla olması. Yarmolenko'nun bu nedenle kulübü ile de anlaşması halinde Fenerbahçe'yi tercih edeceği ifade ediliyor.