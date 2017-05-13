 Yarım takım eksiği var – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yarım takım eksiği var

    Yarım takım eksiği var
    Fenerbahçe'de ikisi cezalı, dördü sakat olmak üzere altı futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde çifter sarı karttan kızaran Josef de Souza ile Martin Skrtel cezalı. Şener Özbayraklı ve Van der Wiel, Jose Fernandao ve kaleci Fabiano Ribeiro ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Yedek kaleci olarak kulübede yine Ertuğrul yer alacak.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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