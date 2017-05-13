Sağ şeritte Wiel sürprizi

Şener Özbayraklı'nın yokluğunda sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu. Advocaat'ın Van der Wiel'e görev verebileceği öğrenildi. Hollandalı hocanın cezalı ve eksikler nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Karavaiev'e da Antalyaspor karşısında şans vermeyi planladığı bildirildi. Ukraynalı futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'taki Kayserispor maçında forma giyerken, sonraki 11 müsabakada süre alamadı.