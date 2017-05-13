 Nani’den mesaj – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ’den mesaj

    Nani’den mesaj
    Valencia'da bekleneni veremeyen , kalmak istediğini söyledi. Portekizli yıldız, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sözleşmem sürüyor. Benim düşüncem kalmak. Burada çok mutluyum ve bir şeyler başarmak için çok istekliyim" diye konuştu.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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