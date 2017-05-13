Kadıköy’de Avrupa ateşi

Şampiyonlar Ligi şansını kovalayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmaya çalışan Eto’o’lu Antalyaspor’u konuk ediyor. İki ekipte de tek hedef 3 puan

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe bu akşam Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertli ekip ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak tekrar zirveye yaklaşmıştı. Derbi beraberliği ile şampiyonluk ümitleri azalan Advocaat'ın öğrencileri, kazanıp en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini son haftaya kadar kovalamak istiyor.



Ligin 6. sırasında yer alan Antalyaspor'un amacı de Avrupa kupalarına katılmak. İlk 5 mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar da sahaya 3 puan için çıkacak. Gelecek hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile 2-2'nin rövanşına çıkacak olan Advocaat'ın bazı oyuncuları bugün dinlendirebileceği de gelen haberler arasında...