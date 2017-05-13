Kadıköy’de Avrupa ateşi
Şampiyonlar Ligi şansını kovalayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmaya çalışan Eto’o’lu Antalyaspor’u konuk ediyor. İki ekipte de tek hedef 3 puan
Ligin 6. sırasında yer alan Antalyaspor'un amacı de Avrupa kupalarına katılmak. İlk 5 mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar da sahaya 3 puan için çıkacak. Gelecek hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile 2-2'nin rövanşına çıkacak olan Advocaat'ın bazı oyuncuları bugün dinlendirebileceği de gelen haberler arasında...
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
Kadıköy’de Avrupa ateşi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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