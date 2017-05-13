Islıklı protesto

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'a 1-0 kaybederek 7 resmi maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında önemli bir pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, kalesinde gördüğü tehlikelere karşı soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

İkinci yarının başında 47. dakikada Deniz Kadah'la öne geçen Antalyaspor karşısında sarı-lacivertliler, rakip kaleden sadece Alper Potuk'la bir pozisyonda tehlike oluşturabildi. Farkı artırma fırsatlarını değerlendiremeyen Antalyaspor, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Süper Lig'de son 5 haftadır, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'ye yaklaşık 2 ay sonra yenilgiyi Antalyaspor hatırlattı. Sarı-lacivertliler Antalyaspor'dan önce 17 Mart'ta yine sahasında Atiker Konyaspor'a kaybetmişti.

- Taraftardan "kötü" futbola tepki

Karşılaşmanın 80. dakikasında protestolarına önce alkışa başlayan taraftarlar daha sonra tepkilerini Emmanuel Emenike üzerinde yoğunlaştırdı.

Nijeryalı futbolcuyu ıslıklayan taraftarlardan sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal sakin olmalarını istedi.

- İkincilik şansı çok zora girdi

Fenerbahçe, aldığı bu yenilgiyle ikincilik şansını oldukça zora soktu.

Maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, bir karşılaşma eksiği bulunan Beşiktaş'ın ise 8 puan arkasında bulunuyor.

Son 3 haftaya 57 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, geri kalan maçlarda bu konumunu korumaya çalışacak.



- Mete Kalkavan'dan yanlış kart

Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a yanlışlıkla sarı kart gösterdi.

Maçın 41. dakikasında rakibine faul yapan Alper Potuk yerine Hasan Ali'ye sarı kart gösteren Kalkavan, yanlışından çabuk döndü. Yardımcı hakemlerinin uyarısıyla Hasan Ali'ye gösterdiği kartı geri alan Mete Kalkavan, faulü yapan Alper'e sarı kartını çıkardı.

Öte yandan maçın hemen başında formasında sıkıntı oluşan Moussa Sow bir süre saha kenarına geldi. Sarı-lacivertlilerin malzemecisi Sow'un yedek formasını soyunma odasından getirene kadar Fenerbahçe yaklaşık 2 dakika maça 10 kişi devam etti.

- Volkan Şen sakatlandı

Karşılaşmanın son dakikasında Fenerbahçeli Volkan Şen sakatlandı.

Bir pozisyonda aldığı darbeyle omzunun üzerine düşen Volkan'ın tedavisi saha dışında yapıldı. Volkan son 1 dakikayı oynayamazken, sahadan acı içinde sol omzunu tutarak ayrıldı.

- El Kabir ve Etame cezalı

Antalyaspor'da Mostapha El Kabir ile Mbilla Etame sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Karşılaşmada sarı kart gören iki futbolcu, gelecek hafta Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

- Antalyaspor'dan kritik galibiyet

Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda Kadıköy'den önemli bir 3 puan çıkardı.

Trabzonspor'un Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasını iyi değerlendiren Antalyaspor, puanını 49 yaparak, bordo-mavili takımı yakaladı. Son 3 haftaya aynı puanda giren Trabzonspor 5., Antalyaspor ise 6. sırada bulunuyor.