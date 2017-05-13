 Hasan Ali için Celtic pusuda – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hasan Ali için Celtic pusuda

    Hasan Ali için Celtic pusuda
    Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 'ın menajerinin Celtic ile görüştüğü iddia edildi. İskoç kulübü, sezon başından bu yana sarı-lacivertli oyuncu ile ilgileniyor. Hasan Ali'nin menajerinin, Fenerbahçeli yöneticilere de haber göndererek 'bir an önce masaya oturalım, aksi halde teklifleri değerlendirmeye başlayacağız' çağrısı yaptığı ifade ediliyor.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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