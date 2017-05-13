 Hani adalet! – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hani adalet!

    Hani adalet!

    “Van Persie’ye 3 maç ceza (Tahkim 2’ye indirmişti) kesen PFDK’nın, Talisca’ya 1 maç vermesi komik! Adalet nerede? Bizden biri o hareketi yapsaydı acaba kaç maç ceza alırdı?”

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e 'orta parmağını' gösteren Anderson Talisca'ya PFDK'nın 1 maç ceza vermesi, Tahkim'in de onaması Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'i kızdırdı. Tecrübeli kalecinin, kararın açıklanmasının ardından Samandıra'da isyan ettiği öğrenildi. Volkan'ın, takım arkadaşlarının da bulunduğu ortamda, "PFDK'nın daha önce Van Persie'ye dilini çıkardığı için 3 maç ceza verirken (Tahkim 2 maça indirmişti), Talisca'ya sadece 1 maç ceza vermesi gerçekten komik. Talisca, bana parmak hareketini yaptığında hakemlere koşup, adalet aradım. Hani adalet?" dediği belirlendi.

    EMPATİ YAPSINLAR
    Volkan'ın ayrıca, "Talisca'nın yaptığı hareketi bizim takımdan bir futbolcu yapsaydı acaba kaç maç ceza alırdı? Benimle ilgili yanlış düşünenleri empati yapmaya davet ediyorum. Ne yapsak ne söylesek yanlış anlaşılıyor. Adalet olmayınca futbolcular da kendine göre adalet uygulamaya çalışıyor" ifadelerini kullandığı dile getirildi.

    BU DA ORTA PARMAK
    Anderson Talisca, 7 Mayıs Pazar günü oynanan lig derbisinin 27. dakikasında ceza sahasında kendisini iten Volkan Demirel'e orta parmağını göstermişti. PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı yıldıza 1 maç ceza verdi. Cezanın 'haksız tahrik' nedeniyle düşürüldüğü açıklandı. Karar oyçokluğu ile alındı. Tahkim Kurulu, kararı onayarak Beşiktaş'ın itirazını reddetti.

    PERSiE DiLiNi ÇIKARMIŞTI
    Robin van Persie, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 28. dakikasında Beşiktaş tribünlerine doğru dilini çıkarmıştı. Bu hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilen Hollandalı yıldız 3 maç men cezası aldı. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazı üzerine cezayı 2 maça düşürdü

    Emre BOL
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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