Hani adalet!
“Van Persie’ye 3 maç ceza (Tahkim 2’ye indirmişti) kesen PFDK’nın, Talisca’ya 1 maç vermesi komik! Adalet nerede? Bizden biri o hareketi yapsaydı acaba kaç maç ceza alırdı?”
EMPATİ YAPSINLAR
Volkan'ın ayrıca, "Talisca'nın yaptığı hareketi bizim takımdan bir futbolcu yapsaydı acaba kaç maç ceza alırdı? Benimle ilgili yanlış düşünenleri empati yapmaya davet ediyorum. Ne yapsak ne söylesek yanlış anlaşılıyor. Adalet olmayınca futbolcular da kendine göre adalet uygulamaya çalışıyor" ifadelerini kullandığı dile getirildi.
BU DA ORTA PARMAK
Anderson Talisca, 7 Mayıs Pazar günü oynanan lig derbisinin 27. dakikasında ceza sahasında kendisini iten Volkan Demirel'e orta parmağını göstermişti. PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı yıldıza 1 maç ceza verdi. Cezanın 'haksız tahrik' nedeniyle düşürüldüğü açıklandı. Karar oyçokluğu ile alındı. Tahkim Kurulu, kararı onayarak Beşiktaş'ın itirazını reddetti.
PERSiE DiLiNi ÇIKARMIŞTI
Robin van Persie, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 28. dakikasında Beşiktaş tribünlerine doğru dilini çıkarmıştı. Bu hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilen Hollandalı yıldız 3 maç men cezası aldı. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazı üzerine cezayı 2 maça düşürdü
Emre BOL
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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