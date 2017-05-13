Gignac geliyor
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Gignac, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabını takibe aldı.
Transfer çalışmalarına hız veren ve iyi bir forvet arayışında olan Fenerbahçe, aradığı ismi Meksika'da buldu. Fransa'da yıldızı parlayan ve sürpriz bir şekilde Meksika'nın Tigres takımına transfer olan Gignac'ın Twitter'dan Fenerbahçe'yi takibe alması 'geliyor' olarak yorumlandı.
Sözleşmesi 2018'de sona eren Gignac, Tigres ile iki sezonda çıktığı 94 maçta 56 gol attı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:49
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Toplam 5
Yorum
savaş büyükşahin Elimizdekilerden ne farkı var bunun bence almışken en iyisini almak hersene onlarca transfer yapıp paraları çöpe atmaktan bıkmadıkmı
- Kayserispor'dan dev adım
Toplam 7
Yorum
MURAT EMİNİM HİKMET BEY ARTIK KONUŞMAYLA İŞİN OLMICANI ANLAMIŞTIR
- Hasan Ali için Celtic pusuda
Toplam 3
Yorum
Çöp Hasan Ali Ben bunu halı saha maçında bile oynatmam 10 yaşındaki çocuklar bile bu sözde futbolcudan daha iyi orta açıyor celtic alsa keşke kurtulsak
Gignac geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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