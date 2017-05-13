 Gignac geliyor – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    geliyor

    Gignac geliyor

    Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan , sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabını takibe aldı.

    Adı Fenerbahçe ile anılan 'ın sosyal medyada yaptığı hareket sarı lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Meksika'nın Tigres takımında oynayan Andre-Pierre Gignac, Fenerbahçe'nin resmi hesabını Twitter'da takibe aldı.

    Transfer çalışmalarına hız veren ve iyi bir forvet arayışında olan Fenerbahçe, aradığı ismi Meksika'da buldu. Fransa'da yıldızı parlayan ve sürpriz bir şekilde Meksika'nın Tigres takımına transfer olan Gignac'ın Twitter'dan Fenerbahçe'yi takibe alması 'geliyor' olarak yorumlandı.

    Sözleşmesi 2018'de sona eren Gignac, Tigres ile iki sezonda çıktığı 94 maçta 56 gol attı.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:49
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