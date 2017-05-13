Fener’den çifte bomba

İdari Menajer Hasan Çetinkaya önceki gün İtalya’ya giderek hem Milan kulübüyle hem de Sosa’yla bir araya geldi. Çetinkaya dün de İtalya’dan İspanya’ya geçti ve Fransız golcü Gameiro için Atletico Madrid’le masaya oturdu

Tüm transferleri Mayıs ayında bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya önceki gün Avrupa seferine çıktı. Çetinkaya'nın ilk durağı İtalya'nın Milano kenti oldu. Burada Milan kulübüyle Sosa'nın kiralanması konusunda görüşen Çetinkaya daha sonra Arjantinli futbolcuyla bir araya geldi. İtalya'da aradığı mutluluğu bulamayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, F.Bahçe'ye gelebileceğini söyledi ancak Milan kulübüyle henüz anlaşma sağlanamadı.



Hasan Çetinkaya dün sabah ise İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Burada Atletico Madrids Kulübü'yle Kevin Gameiro için masaya oturan Fenerbahçeli idareci, golcü futbolcuyu kiralama teklifini İspanyollar'a sundu. Atletico Madrid'li yetkililer ise hem teknik heyetle hem de yönetimle görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi. Atletico Madrid'de genellikle oyuna sonradan giren 30 yaşındaki Gameiro buna rağmen 29 lig maçında 12 gol atmayı başardı.