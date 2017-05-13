Fener’den çifte bomba
İdari Menajer Hasan Çetinkaya önceki gün İtalya’ya giderek hem Milan kulübüyle hem de Sosa’yla bir araya geldi. Çetinkaya dün de İtalya’dan İspanya’ya geçti ve Fransız golcü Gameiro için Atletico Madrid’le masaya oturdu
Hasan Çetinkaya dün sabah ise İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Burada Atletico Madrids Kulübü'yle Kevin Gameiro için masaya oturan Fenerbahçeli idareci, golcü futbolcuyu kiralama teklifini İspanyollar'a sundu. Atletico Madrid'li yetkililer ise hem teknik heyetle hem de yönetimle görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi. Atletico Madrid'de genellikle oyuna sonradan giren 30 yaşındaki Gameiro buna rağmen 29 lig maçında 12 gol atmayı başardı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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