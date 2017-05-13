 Fenerbahçe - Antalyaspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Fenerbahçe - Antalyaspor | Canlı Anlatım

    Şampiyonlar Ligi şansını kovalayan , Avrupa kupalarına katılmaya çalışan Eto’o’lu ’u konuk ediyor. İki ekipte de tek hedef 3 puan.

    Süper Lig'in 31. haftasında Ülker Stadı'nda 'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak tekrar zirveye yaklaşmıştı. Derbi beraberliği ile şampiyonluk ümitleri azalan Advocaat'ın öğrencileri, kazanıp en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini son haftaya kadar kovalamak istiyor.

    Ligin 6. sırasında yer alan Antalyaspor'un amacı de Avrupa kupalarına katılmak. İlk 5 mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar da sahaya 3 puan için çıkacak. Gelecek hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile 2-2'nin rövanşına çıkacak olan Advocaat bazı oyuncuları dinlendiriyor.



    STAT: Ülker Stadı
    HAKEM: Mete Kalkavan

    SAAT: 19.00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    FENERBAHÇE: Volkan, Ozan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Salih, Alper, Lens, Sow, Emenike
    TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

    ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, El Kabir, Mbilla, Deniz, Eto'o.
    TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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