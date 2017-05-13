Fenerbahçe - Antalyaspor | Canlı Anlatım
Şampiyonlar Ligi şansını kovalayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmaya çalışan Eto’o’lu Antalyaspor’u konuk ediyor. İki ekipte de tek hedef 3 puan.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak tekrar zirveye yaklaşmıştı. Derbi beraberliği ile şampiyonluk ümitleri azalan Advocaat'ın öğrencileri, kazanıp en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini son haftaya kadar kovalamak istiyor.
Ligin 6. sırasında yer alan Antalyaspor'un amacı de Avrupa kupalarına katılmak. İlk 5 mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar da sahaya 3 puan için çıkacak. Gelecek hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile 2-2'nin rövanşına çıkacak olan Advocaat bazı oyuncuları dinlendiriyor.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Volkan, Ozan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Salih, Alper, Lens, Sow, Emenike
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, El Kabir, Mbilla, Deniz, Eto'o.
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
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