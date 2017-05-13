Fenerbahçe - Antalyaspor | Canlı Anlatım

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak tekrar zirveye yaklaşmıştı. Derbi beraberliği ile şampiyonluk ümitleri azalan Advocaat'ın öğrencileri, kazanıp en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini son haftaya kadar kovalamak istiyor.

Ligin 6. sırasında yer alan Antalyaspor'un amacı de Avrupa kupalarına katılmak. İlk 5 mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar da sahaya 3 puan için çıkacak. Gelecek hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile 2-2'nin rövanşına çıkacak olan Advocaat bazı oyuncuları dinlendiriyor.







STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Volkan, Ozan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Salih, Alper, Lens, Sow, Emenike

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, El Kabir, Mbilla, Deniz, Eto'o.

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay