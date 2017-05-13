 Etebo’ya ilgi var teklif yok – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ’ya ilgi var teklif yok

    Etebo’ya ilgi var teklif yok
    Portekiz'de 'Yeni Pogba' olarak lanse edilen Oghenekaro 'nun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Nijeryalı sol açığın menajeri All Nigeria, Soccer'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe dahil pek çok takım Etebo ile ilgileniyor. Ama henüz resmi teklif yok" dedi. Feirense ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Etebo, Portekiz'de bu sezon 25 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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