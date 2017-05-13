Belenov her geleni yemiş!

Fabiano'nun yerine yedek kaleci olarak düşünülen Aleksandr Belenov'un bu sezonki performansı kafa karıştırdı. 1.97'lik Rus eldiven 27 maçta kalesinde 29 gol gördü. 30 yaşındaki Belenov sezona Anzhi'de başlamış devre arasında sözleşmesi feshedilince Ufa takımına gitmişti. Belenov'un menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi. Tek avantajı bonservisinin elinde olması.