 Bahia’nın gözü Fernandao’da – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bahia’nın gözü Fernandao’da

    Bahia’nın gözü Fernandao’da
    Sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan Jose Fernandao'ya eski takımı Bahia talip oldu. Brezilya ekibinin sportif direktörü Diego Cerri, "Fernandao da dönmeyi çok istiyor ama Fenerbahçe ile kontratı var. Onun için Çin'den gelen 12 milyon euro'luk teklifi reddettiler. Yine de Türkiye'ye giderek, başkanıyla görüşeceğim. Yüzde 1 bile olsa şansımı deneyeceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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