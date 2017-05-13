7 maçtır bileği bükülmüyor

LİG biterken çıkışa geçen Fenerbahçe, son 7 resmi maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler ligde Karabükspor (1-0), Akhisar Bld. (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor'u (2-1) yenerken Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'u (3-0) mağlup etti, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.