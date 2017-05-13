 7 maçtır bileği bükülmüyor – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    7 maçtır bileği bükülmüyor

    7 maçtır bileği bükülmüyor
    LİG biterken çıkışa geçen Fenerbahçe, son 7 resmi maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler ligde Karabükspor (1-0), Akhisar Bld. (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor'u (2-1) yenerken Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'u (3-0) mağlup etti, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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