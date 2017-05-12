UEFA lisansını aldı
Fenerbahçe, UEFA Kulüp Lisans talebinin kabul edildiğini açıkladı.
Resmi siteden yapılan duyuruda; "TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda düzenlenen kriterleri kulübümüzün tam şekilde karşıladığı tespit edilerek; TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 18. Maddesi uyarınca UEFA Kulüp Lisans talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi" denildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
UEFA lisansını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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