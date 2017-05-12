 UEFA lisansını aldı – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    lisansını aldı

    <a href="/index/uefa?id=a8d89ed5-92c7-4f18-96d1-c1ef81b288c6" class="" rel="tag">UEFA</a> lisansını aldı

    , Kulüp Lisans talebinin kabul edildiğini açıkladı.

    Resmi siteden yapılan duyuruda; "TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda düzenlenen kriterleri kulübümüzün tam şekilde karşıladığı tespit edilerek; TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 18. Maddesi uyarınca Kulüp Lisans talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi" denildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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