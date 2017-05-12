 Son 4 yılda 4 farklı hoca – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Son 4 yılda 4 farklı hoca

    Son 4 yılda 4 farklı hoca

    F.Bahçe Başkanı son 4 yılda 4 farklı hoca ile çalıştı.

    Yıldırım'ın çalıştığı Ersun Yanal, İsmail Kartal, Pereira ve Advocaat ikinci seneyi göremedi. F.Bahçe Başkanı ile 19 yıllık başkanlığı döneminde en çok çalışan hoca ise Alman Daum oldu. 4 yıl sarı-lacivertli takımda görev yapan deneyimli teknik direktör, 2 şampiyonluk da yaşadı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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