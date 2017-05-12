Son 4 yılda 4 farklı hoca
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım son 4 yılda 4 farklı hoca ile çalıştı.
Yıldırım'ın çalıştığı Ersun Yanal, İsmail Kartal, Pereira ve Advocaat ikinci seneyi göremedi. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile 19 yıllık başkanlığı döneminde en çok çalışan hoca ise Alman Daum oldu. 4 yıl sarı-lacivertli takımda görev yapan deneyimli teknik direktör, 2 şampiyonluk da yaşadı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Son 4 yılda 4 farklı hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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